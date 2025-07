Monitoraggio semestrale del Dup: il punto su investimenti, sicurezza, cultura e digitale al centro della strategia 2025-2027

Digitalizzazione dei servizi, progetti finanziati con il Pnrr, nuove opere scolastiche, cultura e sicurezza urbana: sono queste alcune delle priorità emerse dal monitoraggio semestrale del Documento unico di programmazione (Dup) 2025-2027, aggiornato al luglio 2025 e approvato questa mattina dalla giunta comunale. Il report fa il punto sugli obiettivi strategici del Comune della Spezia, definendo i livelli di attuazione e i risultati raggiunti nei primi sette mesi dell’anno.

Tra le missioni più avanzate c’è quella legata alla comunicazione istituzionale e alla transizione digitale. Crescono in modo significativo i canali social del Comune (+211% di follower su Instagram rispetto al 2024), dato che nel documento viene ritenuto un segnale dell’efficacia della strategia per una pubblica amministrazione più trasparente e accessibile. È stata anche avviata la Piattaforma Notifiche Digitali, mentre procede la migrazione in cloud di numerosi servizi interni, compresi portali tematici e archivi informatici.

