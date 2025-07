Natale: “I 35 milioni per il tpl di Bucci? Anticipi di risorse che sarebbero comunque arrivati”

“Basta con il gioco delle tre carte, il trasporto pubblico locale ha bisogno di risorse aggiuntive rispetto a quelle stanziate dal governo. La Regione faccia la sua parte non soltanto nei comunicati stampa ma anche con i provvedimenti. Il trasporto pubblico in Liguria sta attraversando momenti di grande difficoltà dovuti ai mancati investimenti messi in campo dalla Regione e in molti casi dai Comuni. Per noi il Tpl è un servizio essenziale per assicurare il diritto alla mobilità dei cittadini e per far diventare le nostre città sempre più a misura di turisti e lavoratori. I 35 milioni di euro di cui parla Bucci, sono solo anticipi di risorse che sarebbero arrivate comunque dal governo”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale in replica a Bucci che parla dei 35 milioni per il tpl.

“Per quanto riguarda gli interventi di eco sostenibilità, non possiamo dimenticare che l’allora sindaco Bucci decise di investire le risorse stanziate dal Ministero dell’Ambiente, durante il governo Draghi, alla rottamazione della auto, quando invece noi chiedevamo a gran voce, sia alla Spezia che a Genova, che venissero usate per potenziare il trasporto pubblico. L’unico fondo realmente aggiuntivo al tpl è quello proposto dal PD in seduta di assestamento di bilancio, che prevede ulteriori 5 milioni di euro per il fondo regionale trasporti. Si lavori in questa direzione, per potenziare il servizio dando ossigeno alle aziende e dando risposte ai cittadini”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com