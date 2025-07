Nave chimichiera con emissioni fuori controllo: lo stop della Capitaneria di Porto

Genova. Il personale militare del Nucleo Port State Control ha disposto il fermo amministrativo della nave chimichiera “TANKER BEE 10”, battente bandiera Portoghese, di oltre 5000 tonnellate di stazza lorda. L’unità era ormeggiata nel porto per le operazioni di scarico di residui di olio vegetale.

“La nave presentava deficienze al sistema antincendio a protezione del carico – riferisce uno degli ufficiali del team ispettivo – con gravi criticità relative ai sistemi di sicurezza. Non solo, l’unità è risultata deficitaria anche dal punto di vista della sicurezza ambientale, atteso che il motore principale è risultato non essere pienamente conforme alla Convenzione Internazionale MARPOL – Annesso IV, per quanto riguarda l’emissione in atmosfera degli ossidi di azoto (NOx)”.

