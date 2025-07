“No inceneritore in Valbormida”: il comitato presente al Consiglio comunale di Cairo

Cairo Montenotte. Un’altra iniziativa del Comitato “No Inceneritore”, questa volta a Cairo in occasione della seduta del Consiglio comunale prevista per domani, 29 luglio, alle ore 17. Dopo l’assemblea partecipata che si è svolta a Cosseria la settimana scorsa il coordinamento delle associazioni che porta avanti la battaglia contro il possibile insediamento in Valbormida prosegue la sua azione informativa.

“Basta speculazioni sul nostro territorio, a cui servono seri progetti di rilancio – scrivono dal comitato – In Valbormida la raccolta differenziata dei rifiuti è al 75 per cento, a Genova è ferma al 50 per cento. L’inceneritore brucerebbe 300 mila tonnellate all’anno di rifiuti, ovvero quelli di tutta la Liguria”.

