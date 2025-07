Operatori di gastronomia territoriale e acconciatori possono richiedere il marchio “Artigiani in Liguria”

Cosa rende l’artigianato un’eccellenza? La capacità di creare, l’utilizzo di tecniche professionali consolidate, l’attenzione alla formazione continua e la conoscenza del proprio settore. Per riconoscere la qualità delle produzioni artigianali è stato istituito il marchio collettivo “Artigiani In Liguria”, un riconoscimento alla qualità del lavoro istituito oltre vent’anni fa. Alle categorie che possono ottenere questo marchio si sono aggiunti da questa settimana Acconciatori e Gastronomia Tipica del Territorio, sono infatti stati approvati i disciplinari con i criteri per richiederlo.

La Confartigianato spezzina accoglie con soddisfazione la notizia, alla presentazione in Regione è intervenuto il presidente dell’associazione spezzina e membro di Giunta della Camera di Commercio Riviere di Liguria Paolo Figoli: “Il marchio “Artigiani in Liguria” è una garanzia e permette agli artigiani della nostra regione di vedere riconosciuto l’impegno nel loro lavoro. Oggi più che mai è fondamentale informare consumatori e pubblico sul metodo di lavoro dell’impresa e sulla qualità di prodotti e servizi offerti, inoltre – aggiunge il presidente Paolo Figoli – dà accesso a fondi dedicati a cui le imprese con i requisiti richiesti possono attingere, un aiuto concreto per mantenere viva e tramandare la tradizione artigiana”.

