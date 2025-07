Savona. Martedì 29 luglio ore 21,15, in piazza Sisto IV Savona, Agnese Pini presenta “La verità è un fuoco” (Garzanti) con Renata Barberis e Margherita Sirello, per una serata ad ingresso gratuito.

Appuntamento che rientra in “Parole Ubikate in mare”, a cura della Libreria Ubik, del Comune di Savona e del Comune di Albissola Marina, con il contributo di BPER Banca (in caso di pioggia l’incontro si svolgerà al coperto nell’Atrio del Comune adiacente alla piazza).

