Pesca/ Campionato provinciale a Borzonasca, vince Marco Longinotti

Dopo lo svaso del 2023, Giacopiane è tornato a vivere, con il pesce “ritornato” a casa grazie all’impegno dei Volontari Fima che in due anni di recuperi dal sottostante lago Pian Sapeio, hanno riportato su diverse centinaia di riproduttori di Carpe, tinche, Cavedani e Scardole, riprodottisi abbondantemente generando decine di milioni di pesci.

La Sezione Fipsas di Genova, vista l’abbondante resa in nascite di ciprinidi, ha assegnato alla Fima Chiavari l’organizzazione del Campionato Provinciale di Pesca al Colpo 2025, riproponendo l’importante manifestazione nel lago Giacopiane che Fipsas gestisce da diversi anni, e molto frequentato dagli appassionati della pesca alla trota e dei ciprinidi. Sono previste due gare la prima disputata domenica 27 luglio, mentre la seconda sarà domenica 3 agosto, valide come selettiva provinciale per accedere ai Campionati Italiani di specialità del 2026. Ed appunto la gare di pesca al colpo sono indirizzate alla pesca del pesce “bianco” ossia ciprinidi quali cavedani e scardole, per cui si usano canne fisse o bolognesi, con lenze calibratissime e finali centesimali. Purtroppo l’abbassamento delle temperature notturne di questi ultimi giorni, hanno reso ancora più tecnica la pesca, ma come è noto l’esperienza degli atleti Fima, si è vista in campo, e la lotta per la vittoria dei settori è stata a dir poco entusiasmante sino all’ultimo secondo.

