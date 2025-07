Pesca/ Trofeo Fima a Mezzanego, vince Riccardo Mazzi

Da Umberto Righi, Fima Chiavari

Dopo i vari campionati italiani, regionali e provinciali, gli atleti del Team Fima/Garbolino Chiavari di Trota Torrente si sono ritrovati domenica scorsa nelle acque del Torrente Sturla per svolgere una prova del Trofeo Garbolino valido per il Campionato Sociale Fima e la classifica Rendimento tecnico utile per la formazione delle squadre di specialità. Ma di fatto è stata l’occasione per una pescata alle trote in compagnia poi finita al ristorante con le famiglie, prima della pausa di agosto per riparlarne a settembre con la terza Regionale nell’Imperiese.

