Poesia, a settembre in Mediateca la premiazione del “Dino Campana”

Si terrà sabato 20 settembre alle 10.30 alla Mediateca regionale “Fregoso” la premiazione della 12ma edizione del Premio internazionale Dino Campana, che conferma la Sezione Internazionale, che si è aggiunta al Premio “Emilio Betti” per la musicalità delle opere poetiche in concorso, che giunge alla quinta edizione. La premiazione sarà nel segno di Giampaolo ‘Pape’ Gurioli, il grande musicista marradese – sul palco con nomi di primo piano come Jovanotti, Giorgia, Laura Pausini – che faceva parte della giuria fin dalla prima edizione, recentemente scomparso. Per ricordarne la genialità e il talento, Marradi Free News e le associazioni e le fondazioni che organizzano l’evento hanno realizzato un Cd contenente i brani La lupa Chiara e la Panchina Numero Zero, musica di Paolo Gurioli e Fabio Cozzani, parole del poeta spezzino Giancarlo Guani, prodotto da Gurioli con la collaborazione di Angelino Cappelli per le Edizioni Galletti Boston di Faenza.

“Il Premio, patrocinato dal Comune, si tiene per la prima volta alla Spezia, per sottolineare la mediterraneità ligure della quale Dino Campana divenne sommo cantore. I poeti appartengono al mondo e la Liguria per il Poeta di Marradi è una suggestione universale come fonte di ispirazione: (Crepuscolo mediterraneo perpetuato di voci che nella sera si esaltano, di lampade che si accendono …nel cielo più vasta più ardente del sole notturna estate mediterranea?)”, dicono dall’organizzazione del premio. “La poesia Bastimento in Viaggio già Frammento di Dino Campana, che appare nell’agosto del 1915 sulla rivista La Voce, ispirata al suo viaggio per mare fra Spezia e Genova – leggiamo ancora nel comunicato -. Arabesco Olimpia, pubblicata nel marzo del 1916 dalla rivista La Riviera Ligure, un foglio letterario voluto da Mario Novaro, l’industriale dell’Olio Sasso, Dino Campana ricorda: ‘Cercavo di armonizzare dei colori, delle forme. Nel paesaggio italiano collocavo dei ricordi. E’ una delle mie più belle. Mi ricordo la mandai alla Riviera Ligure e mi mandarono 25 lire. Ma a me costava molto di più. Ci avevo messo un mese a farla‘ “.

