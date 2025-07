‘Santa’: Madonna della Lettera, la processione arriva in porto

Conclusione anche più solenne, commovente e partecipata del solito per la festa patronale della Madonna della Lettera, a Santa Margherita. Merito probabilmente anche della scelta di fare una versione estesa della processione finale: ieri, dopo molti anni, il corteo è arrivato fino al parcheggio all’inizio del molo. In tutto sono state due ore e mezza di processione, dalle 21 alle 23.30, cui hanno partecipato circa 300 persone: i portatori dei due Cristi di Sant’Erasmo; il gruppo numeroso che portava l’Arca; la Confraternita di Sant’Erasmo; la Filarmonica Cristoforo Colombo; i rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine, con due in fascia tricolore: il sindaco Guglielmo Caversazio e Federico Repetto, consigliere del comune di Portofino, in rappresentanza del sindaco Matteo Viacava; le due colonne di fedeli tra i Cristi e l’arca, con le candele colorate; e il gruppo dei fedeli in chiusura del corteo dopo la cassa con la statua della Madonna della Lettera. Sui balconi e davanzali lungo il percorso, i fedeli avevano esposto i caratteristici lumini.

