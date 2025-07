Santo Stefano d’Aveto: una targa per ricordare Francesco Coco

Dal Ceas Parco dell’Aveto

Si è svolta sabato 26 luglio la cerimonia commemorativa per ricordare il Procuratore Generale della Repubblica Francesco Coco, assassinato dalle Brigate Rosse a Genova, l’8 giugno 1976, organizzata dal Parco dell’Aveto presso il Rifugio “Casermette del Penna”, nel Comune di Santo Stefano d’Aveto. La scelta della zona non è stata casuale, infatti Coco frequentava la Val d’Aveto per le vacanze estive. Nei pressi del rifugio è stata posizionata una targa commemorativa alla presenza dei familiari del Procuratore e di rappresentanti di Magistrati, Avvocati e Carabinieri Forestali, oltre che del Direttore e del Presidente del Parco dell’Aveto. Si è tratto di un gesto di memoria e riconoscenza per rinnovare la tradizione degli incontri e rendere omaggio a una figura che ha dato la vita per la giustizia, la libertà e lo Stato.

