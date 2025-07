Santo Stefano, rinviato a settembre il via dei lavori in Piazza Garibaldi

Inizialmente prevista per la fine di questo mese, la partenza dell’intervento di riqualificazione di Piazza Garibaldi, a Santo Stefano Magra, è stata rinviata all’inizio di settembre. Le ragioni, comunica la sindaca Paola Sisti a CdS, sono legate al trapianto di alberi e siepi. “Vogliamo salvarli e occuparsi del trapianto è il primo lavoro che va fatto una volta che si parte con il cantiere – dice la prima cittadina -. Ma l’agronomo ci ha spiegato che per il trapianto occorre attendere settembre, altrimenti le piante muoiono”. Palazzo civico ha dunque in programma di operare perché il verde presente possa continuare a vivere altrove. Qualche dubbio, all’interno di questo intendimento, sulle sorti del cipresso: “Non può essere trapiantato e ci stiamo chiedendo se riusciamo a lasciarlo in piazza”, spiega a questo proposito la sindaca.

