Savona, insediato il nuovo consiglio della Fondazione Comunitaria Savonese

Savona. Si è insediato oggi, presso il Centro di Servizi per il Volontariato Ponente Ligure Solidale (CSV POLIS), il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunitaria Savonese. Il consiglio, riunitosi per la prima volta, ha preso in carico i temi cruciali per la continuazione e il rafforzamento delle attività della Fondazione, che da oltre 15 anni promuove la solidarietà sociale sul territorio savonese.

Cinque sono i principali ambiti di intervento della Fondazione Comunitaria Savonese:

Donazioni e lasciti: facilitare l’adozione di patrimoni destinati a finalità di utilità generale, garantendo un processo semplice ed efficace.

Supporto agli enti pubblici e privati: aiutare chi promuove la pubblica utilità a mobilitare e gestire risorse e donazioni.

Assistenza ai care-givers: fornire supporto alle persone che si occupano di soggetti svantaggiati, aiutandole nella gestione delle risorse a breve e lungo termine.

Gestione delle emergenze: offrire uno strumento rapido e sicuro per raccogliere fondi in caso di calamità naturali o altre emergenze.

Sostegno alla comunità: dare l’opportunità, a chiunque desideri contribuire al bene comune di attivare, una “fondazione personale”, senza assumerne gli oneri gestionali.

