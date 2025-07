Genova. Conta ben 18 squadre il girone A della Serie C 2025/2026, campionato al quale prenderanno parte quattro squadre liguri, ovvero Pallacanestro Vado, My Basket Genova, Aurora Basket Chiavari e US Gino Landini, e quattordici formazioni piemontesi.

» leggi tutto su www.genova24.it