Smishing: invito a contattare il Caf per “comunicazioni che la riguardano”. Cna:” Attenti alle truffe via sms”

Cna la Spezia lancia un appello: “Attenti alle truffe via sms”. L’associazione di categoria, sui social, ha condiviso un avviso ricevuto anche dalla sede nazionale e che riguarda proprio un recente tentativo di truffa. Nel testo del messaggio, come da copione, viene invitato l’utente che lo ha ricevuto a “contattare con urgenza i nostri uffici Caf Centro assistenza formativa” seguito da un numero di telefono contente 895 “per comunicazioni che la riguardano”. Altro non è che un tentativo di smishing. La Postale su queste truffe sul proprio sito precisa: “Queste numerazioni, cosiddette “a valore aggiunto”, sono utilizzate per la fornitura di servizi a pagamento di carattere sociale-informativo. Il costo della chiamata è indipendente dalla localizzazione geografica del cliente e può prevedere un importo per la risposta e un prezzo al minuto. Richiamando il numero proposto nel messaggio si resterà in attesa di ricevere la comunicazione che ci riguarda e alla fine della telefonata ci verrà addebitato il costo del servizio. Se ricevi una comunicazione da un mittente sconosciuto controlla con attenzione il contenuto del messaggio e non richiamare numerazioni sospette, verificando sulla Rete se ci sono feedback al riguardo. Scoperta la truffa blocca il numero per evitare di ricevere altri messaggi”.

Non sono state soltanto Cna nazionale e della Spezia a rilanciare sulla massima attenzione. Uil e Cisl nazionali hanno già lanciato numerosi appelli relativi a questi sms che tentano di trarre in inganno sui sui Caf. Quindi, ricapitolando, se si riceve un sms di questo tipo è necessario: non richiamare il numero indicato nell’sms, non fornire dati personali, fiscali o bancari via telefono o sms, bloccare il numero di cellulare.

L’articolo Nove milioni di euro per chi apre un’attività in comuni non costieri con meno di 2.500 abitanti proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com