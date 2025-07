Telepace: “O ballin di affari”, a grande richiesta si replica

Dalla Compagnia teatrale “Sanfruttuoso”

A grande richiesta stasera alle ore 21.20 su Teleradio pace 2 Canale 85 del digitale Terrestre sarà replicata la commedia in lingua genovese “O ballin di affari” di Enrico Scaravelli per la regia di Daniele Pellegrino. La commedia è stata rappresentata dalla Compagnia Teatrale Sanfruttuoso con grande successo nella stagione 2024/2025 in vari teatri e piazze della Liguria come il Teatro di Santa Maria del Campo frazione del comune di Rapallo da cui è tratta la ripresa.

Le tante situazioni comiche rappresentante nella commedia dai bravissimi attori genovesi si possono riassumere con la seguente trama.

