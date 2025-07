Genova. I lavori per la realizzazione del Terzo Valico proseguono, e in alcuni casi si chiudono anche in anticipo. A dirlo è il deputato e viceministro al Mit, Edoardo Rixi, annunciando che è stata smantellata la seconda fresa “con una settimana di anticipo rispetto al cronoprogramma previsto”.

Terzo Valico, Rixi: “I lavori non si sono mai fermati, progetto in fase decisiva”

