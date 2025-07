Una sola app per tutta la Liguria che si muove in bus. Senza contanti e senza carta, Liguria Go debutta alla Spezia in autunno

Sono in corso le attività che porteranno, entro il 2026, alla piena adozione del sistema Liguria Go anche nella provincia della Spezia. Un progetto di portata regionale che introdurrà un sistema di bigliettazione elettronica avanzata (ABT – Account Based Ticketing) su tutta la rete del trasporto pubblico locale, inclusa quella gestita da Atc. Con questo nuovo modello, i titoli di viaggio non saranno più legati a supporti fisici ma a un account digitale, accessibile tramite QR Code, app o carta bancaria. Il calcolo della tariffa e la gestione del biglietto avverranno in modo centralizzato, senza necessità di supporti materiali come biglietti o tessere. Per quanto riguarda la rete spezzina, il sistema sarà pienamente operativo già nel corso di questo autunno, con tutte le installazioni fisiche (obliteratrici, console di bordo e dispositivi di controllo) già concluse. Liguria Go rappresenta una vera e propria rivoluzione – spiegano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore ai Trasporti Marco Scajola – che permetterà una mobilità più semplice, flessibile e integrata: la Liguria è una delle prime regioni italiane ad adottare un sistema unico account based ticketing. Si tratta del modello più moderno e usato nelle capitali europee come Londra, Oslo, Amsterdam, e in metropoli come New York e Chicago”.

L’intero progetto, che coinvolge anche le reti di Genova (AMT), Savona (TPL Linea) e Imperia (Riviera Trasporti), rappresenta un investimento complessivo di 22,5 milioni di euro da fondi regionali, comprensivi di 10 anni di manutenzione. Gli interventi riguardano circa 1500 autobus in tutta la Liguria e oltre 6000 dispositivi tra obliteratrici, terminali di vendita e controllo, rivendite autorizzate e biglietterie. “Dopo una fase di transizione – aggiungono Bucci e Scajola – i biglietti cartacei tradizionali verranno sostituiti da quelli digitali, e una volta concluse le installazioni e il cablaggio dei mezzi, tutto il trasporto pubblico locale ligure avrà a disposizione un unico sistema di gestione e monitoraggio dei servizi. L’introduzione di un account digitale personale permetterà di abbonarsi con le stesse modalità a tutti i servizi sui vari territori, con una app unificata e valida per acquistare su tutto il territorio regionale. Si tratta di un progetto che porterà grandi benefici, soprattutto in termini di semplificazione per gli utenti, oltre di risparmio, sia per gli utilizzatori abituali e gli abbonati, sia per i turisti: utilizzando infatti il pagamento tramite carta di credito, il sistema applicherà automaticamente la miglior tariffa disponibile, senza che gli utenti debbano preoccuparsi se sia necessario o opportuno l’acquisto di un singolo biglietto, di un carnet o di un giornaliero. Con questo assetto si otterrà una più efficiente migliore lotta all’evasione, un monitoraggio più capillare del servizio e del numero dei passeggeri trasportati, una migliore accessibilità all’acquisto dei titoli di viaggio che porterà a un aumento dei ricavi”.

