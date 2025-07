Vie di Mazzetta avvolte nell’oscurità: a fare luce le insegne dei negozi e dei palazzi

Al calare della notte un’ampia porzione di Via Severino Ferrari, Via Lunigiana sono state avvolte dall’oscurità. Per motivi ancora da chiarire, anche se il maltempo delle scorse ore potrebbe essere un punto di partenza, alle 22.30 le vie risultavano prive della luce pubblica. Via Veneto risultava illuminata, lo stesso Via Leopardi e Piazza San Domenico di Guzman dove in tanti si ritrovano per passare qualche ora e godersi un fresco luglio. Nelle vie dove è stato segnalato il buio a illuminare il passaggio sono state le luci esterne dei palazzi, degli appartamenti di chi ha lasciato le finestre aperte, l’insegna delle due attività presenti in Via Severino e all’incrocio. Un aiuto è arrivato anche dai fari delle auto e dal semaforo del cantiere sul dosso di Via Lunigiana.

