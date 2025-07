Area Campostano, l’assessora Coppola: “Sospensiva di 30 giorni per ricevere tutti pareri, progetto con molte criticità”

Genova. “Il polo urbano, così come stabilisce la normativa del piano urbanistico, può prevedere la costituzione di una parte commerciale. E’ la legge che lo consente. Dire che il polo urbano non può ospitare esercizi commerciali è sbagliato. Servizio e uso pubblico devono essere al 70%, ma può prevedere anche la costituzione di un polo commerciale. Certo è che il progetto è stato presentato in fretta e furia agli uffici comunali che hanno dovuto quindi avviare le pratiche della conferenza dei servizi. Il progetto ha molte criticità, per questo motivo abbiamo attivato una sospensiva di 30 giorni per permettere la ricezione di pareri”.

Questo è il commento di Francesca Coppola, assessore all’ Urbanistica e Verde Urbano che in Sala rossa ha risposto ad alcune interrogazioni rivolte dai consiglieri di maggioranza e opposizione sulla questione legata al progetto sull’area Campostano di Nervi, dopo che, in questi giorni, è arrivata la notizia dell’apertura della conferenza dei servizi sul progetto presentato nei mesi scorsi.

