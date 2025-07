Barriere architettoniche, Cimino: “In sette anni spesi 500mila euro. Il Pd in 28 anni ha investito praticamente nulla”

“L’Unione comunale del Partito democratico dice di aver provato sconcerto e preoccupazione per le ultime esternazioni dello scrivente in risposta al presidente provinciale della Consulta Disabili allorquando ho dichiarato che la nostra amministrazione ha da molto tempo preso a cuore il tema del Peba, con azioni concrete, in particolar modo negli ultimi due anni. Ribadisco con forza come sia stata proprio questa amministrazione guidata da Pierluigi Peracchini, anche alla luce delle Linee Guida di Indirizzo della Regione Liguria, a procedere alla stesura del documento programmatico e tecnico operativo che è stato sottoposto preliminarmente alla valutazione degli organi deliberanti per portare poi a compimento l’elaborazione del piano. E’ questa amministrazione che continua ad investire risorse per eliminare le barriere architettoniche man mano che vengono individuate o segnalate”. Lo afferma in una nota l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Pietro Antonio Cimino, rispondendo a quanto affermato nei giorni scorsi da parte dell’Unione comunale del Pd spezzino.

“Mi viene chiesto di “parlare in termini concreti e non per proclami”, bene allora è necessario che i consiglieri comunali del Partito democratico stiano un po’ più attenti ai lavori consiliari durante i quali, commissione o consiglio comunale, vengono comunicati dall’amministrazione i lavori riguardanti proprio l’abbattimento delle barriere architettoniche, come i lavori di adeguamento dei sistemi semaforici per l’attraversamento delle persone non vedenti eseguito fra il 2018 e il 2019 con una spesa di circa 150.000 euro oltre ai lavori finanziati proprio con gli oneri di urbanizzazione previsti dalla Legge Regionale n. 15 del 12 giugno 1989. Era sufficiente leggere i bilanci degli ultimi anni per capire che questa Amministrazione ha fatto sempre le cose seriamente, in particolare tornando indietro negli ultimi 5 anni si evidenziano i 36.863,84 euro del 2020, i 51.123,22 euro del 2021, i 98.748,00 euro del 2022, i 60.439,52 euro del 2023, i 59.400,00 euro del 2024 per finire con il corrente anno che ha visto già impegnati 30.000 euro più quelli previsti dalla recente variazione di bilancio, tutte somme destinate esclusivamente all’abbattimento delle barriere architettoniche come ad esempio l’adeguamento impianti semaforici per le persone non vedenti, la rampa accesso disabili della scuola dell’infanzia di Strà, i marciapiedi di via San Francesco, il montascale della scuola elementare di Marola, il montascale del Diurno di piazza Cavour, le manutenzioni dell’ascensore verticale e d inclinato di via Indipendenza e via XX Settembre, solo per citarne alcuni.

Ma una domanda dobbiamo pure porcela: se noi prendendo ad esempio gli ultimi sette anni, tenuto conto del periodo Covid e dell’immenso lavoro fatto per il risanamento del bilancio comunale, abbiamo speso circa 500.000 per l’abbattimento delle barriere architettoniche, le amministrazioni a guida Partito democratico o di centro sinistra che hanno governato la città nei 28 anni, dal 1989 data di entrata in vigore della legge regionale, al 2017 data della vittoria di questa amministrazione, quanti soldi hanno investito del noto 10% di quella legge? La risposta – prosegue Cimino – è presto data: praticamente nulla visto lo stato delle barriere architettoniche che ci hanno lasciato in eredità. Di chi è quindi l’inerzia, la beffa ed il danno se non di quelli che oggi mi accusano di rispondere con affermazioni logore e propagandistiche. Il Partito democratico continui nella sua anticipazione propagandistica della campagna elettorale. Noi da canto nostro, come sempre, continueremo nella progettazione degli interventi necessari con il coinvolgimento della Consulta e delle altre associazioni a tutela delle persone disabili, così come assicuriamo in ogni momento gli interventi urgenti per l’eliminazione degli ostacoli più gravi e penalizzanti che ci vengono segnalati direttamente proprio dalle persone con disabilità. Questa è la realtà, anche noi rimaniamo disponibili, come sempre fatto, a confrontarci nel merito di quanto progettiamo e facciamo per rendere La Spezia una città inclusiva e accessibile a tutte le persone con disabilità”.

