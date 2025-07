Camogli: “Passeggiamo nel passato”, annullato l’ultimo appuntamento

Dall’ufficio Comunicazione Comune di Camogli

Cancellato, per cause di forza maggiore, il quarto e ultimo appuntamento della terza edizione di PasseggiAmo nel passato – Scoprire la Camogli di ieri per conoscere la Camogli di oggi, un progetto della storica dell’arte Farida Simonetti promosso dall’associazione ViviAmo Camogli in sinergia con l’Amministrazione comunale. Previsto inizialmente venerdì 1° agosto alle 18.45 nella basilica di Santa Maria Assunta, poi anticipato a giovedì 31 luglio alla stessa ora, l’evento conclusivo, intitolato “Statue di marmo come vere – La Madonna del Rosario di Francesco Maria Schiaffino”, è stato annullato.

