Caos cantieri, Cimino replica a Crovara: “La prossima volta venga in cantiere con me per rendersi conto della complessità degli interventi”

“La Consigliera Comunale Crovara oltre a non saper distinguere una buca da una infrastruttura, con le recenti affermazioni chiarisce anche di conoscere ben poco il regolamento e le norme che regolano le sedute del Consiglio Comunale del quale, nonostante sia passata nei ranghi dell’opposizione, continua a mantenere ben salda la poltrona della Vice Presidenza.

Nella recente seduta del Consiglio Comunale del 21 luglio u.s., non ho mai detto che i lavori di asfaltatura della salita Ruffino sarebbero stati eseguiti per l’interpellanza di un consigliere di maggioranza o non per la sua interrogazione, ma ho detto che “la problematica era già nota ai nostri uffici e che grazie all’interpellanza del Consigliere Gai avevamo già predisposto gli interventi”. Quindi la Consigliera Crovara può stare tranquilla perché io do uguale peso alle interpellanze, siano esse di minoranza che di maggioranza, ovvio che se uno mi segnala per primo un problema mi attivo subito e non aspetto che qualcun altro mi scriva sullo stesso problema.

