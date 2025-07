Cgil: “Accorpare il 118 su Genova è un errore grave, si rischia la sicurezza del territorio”

“La decisione approvata nel nuovo piano sanitario regionale di accentrare su Genova il servizio del 118 è una scelta profondamente sbagliata, che rischia di compromettere seriamente l’efficienza del servizio di emergenza sul territorio spezzino”. A dirlo è Luca Comiti, segretario generale della Cgil della Spezia, che esprime forte contrarietà a un provvedimento che, ancora una volta, penalizza la sanità pubblica e le comunità locali.

“Un operatore del 118 – prosegue Comiti – per poter rispondere tempestivamente ed efficacemente a una richiesta di emergenza deve conoscere il territorio da cui proviene la chiamata. La Spezia e, ancor di più, le sue aree interne e collinari, presentano caratteristiche geografiche e logistiche complesse, che non possono essere comprese né gestite adeguatamente da una centrale unica e distante come quella di Genova. Rischiamo ritardi nei soccorsi e un indebolimento strutturale di un servizio che è, a tutti gli effetti, essenziale per la tenuta del nostro sistema sanitario pubblico.”

