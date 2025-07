Consulenze a pagamento, occhio alle promesse di falsi rimborsi. Il monito di Confcommercio agli imprenditori spezzini

Diverse imprese stanno ricevendo o hanno ricevuto comunicazioni da parte di “studi commerciali” che propongono consulenze a pagamento con la prospettiva di poter richiedere rimborsi per spese sostenute negli anni precedenti (in alcuni casi a partire dall’anno 2021).

Confcommercio Imprese per l’Italia della Spezia mette in guardia gli imprenditori dal cadere in questi inganni: gli aiuti alle imprese, sotto forma di contributi a fondo perduto, contributi in conto interessi, crediti di imposta o altro, vengono erogati solo e unicamente a fronte di Bandi comunali, regionali o nazionali che mai hanno avuto retroattività di tre o quattro anni e che, comunque, presuppongono una serie di vincoli e di caratteristiche che devono essere rispettate per poterne beneficiarie.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com