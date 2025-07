Genova. Il tema del forno elettrico a Genova resta in stand-by sino a quando non si avrà un quadro più chiaro della situazione dell’ex Ilva a Taranto. Lo ha detto in consiglio comunale la sindaca Silvia Salis, rispondendo a una mozione d’ordine sul tema presentata dall’assessora Alessandra Bianchi e invitando ad avere “cautela” anche alla luce dell’instabilità politica.

Ex Ilva, si dimette il sindaco di Taranto. Salis: “Situazione di grande instabilità politica”

