Fontana di Piazza Brin, Montefiori: “Lavori eseguiti male e da rifare. L’amministrazione ha avviato una azione di rivalsa nei confronti della ditta?”

“Nella variazione di bilancio approvata lunedì sera dal consiglio comunale sono stati inseriti due interventi richiesti dal gruppo del Partito democratico: la riqualificazione del Palco della Musica e la sostituzione dell’impianto idraulico della fontana di Piazza Brin di Mirko Basaldella. Si tratta di luoghi simbolici della città e che da tempo avevano bisogno di ritornare agli onori nel mondo.

Pur esprimendo soddisfazione – afferma in una nota il consigliere dem Andrea Montefiori – ricordo che il primo intervento di restauro della fontana di Piazza Brin, costato 34.000 euro, è avvenuto in maniera totalmente inadeguata e incompleta. Adesso sarà necessario intervenire sul mosaico nuovamente: non si poteva fare tutto nello stesso tempo, senza dover mettere mano ad un lavoro (fatto male) appena fatto? Chiedo per la seconda volta se l’amministrazione abbia avviato un’azione di rivalsa nei confronti dell’impresa esecutrice dei lavori che, in particolare, non ha portato a termine la pulizia del mosaico, sostituendone tra l’altro le tessere mancanti con materiale di colore diverso e ha chiuso le venature presenti nel corpo della fontana con una pasta cementizia bianca, in netto contrasto con la colorazione rossa circostante”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com