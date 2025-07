Genova riconosce lo Stato di Palestina e dice stop ai rapporti commerciali con Israele: passa la mozione della maggioranza

Genova. La condanna delle violazioni sistematiche dei diritti umani e del diritto internazionale da parte dello stato di Israele, lo stop a progetti, collaborazioni o relazioni istituzionali con i rappresentanti del Governo israeliano in carica e con tutti i soggetti ad esso direttamente riconducibili, a sospendere immediatamente ogni forma di cooperazione istituzionale, militare e di ricerca tra il Comune e lo Stato di Israele fino alla cessazione delle gravi violazioni accertate. Oltre a ciò rappresentare presso all’Anci e al Governo le richieste di riconoscere lo stato di Palestina da parte dell’Italia, dell’Unione Europea, richiedere lo stop alla vendita delle armi ad Israele e di arrivare ad un cessate il fuoco immediato.

Questo in sintesi la mozione votata – dopo una discussione fiume – questo pomeriggio in Consiglio comunale presentata da tutti i gruppi della maggioranza e rafforzata da un emendamento presentato questa mattina sempre dai gruppi di maggioranza. Un passaggio che arriva dopo innumerevoli manifestazioni svoltesi in città, in ultima quella dello scorso venerdì organizzata i portuali del Calp e il sindacato Usb che hanno chiesto che Genova blocchi ogni tipo di rapporto commerciale con Tel Aviv e contro i traffici di armi in generale.

