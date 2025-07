Il 118 può contare su una nuova ambulanza donata da AIL, debutterà come modulo per maxi emergenze al Palio del Golfo

Il servizio di emergenza-urgenza 118, diretto da Fabio Ferrari, ha ricevuto in donazione una nuova ambulanza dall’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma (AIL) – Sezione di La Spezia, per un valore superiore ai 200mila euro. Il mezzo, innovativo e fortemente potenziato, si distingue per una lunghezza complessiva di 9 metri, due in più rispetto alle ambulanze tradizionali. Al suo interno è presente una vera e propria postazione ufficio, dotata di scrivania e seduta, per permettere agli operatori di supportare la gestione organizzativa e sanitaria in scenari complessi.

