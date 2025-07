Il ritorno di Zurkowski: “Ho imparato dagli infortuni, ora sto bene e ho la testa libera”

“L’ultimo periodo è stato brutto per me, ma posso dire di aver imparato molto dai due infortuni. Ora sto bene, sono tornato con la testa libera, vedremo cosa succederà ma con questo gruppo sono sicuro arriveranno cose positive”. Parla così, sorridente, Szymon Zurkwoski, tornato allo Spezia dopo il prestito all’Empoli. Subito coinvolto con i compagni, il centrocampista è pronto ad incidere in uno stile di gioco che può esaltare le sue caratteristiche: “Sappiamo che il mister vuole giocare in avanti, con tanto pressing, mi piace. Qui in ritiro abbiamo lavorato sulle cose che voleva. Vorrei fare gol ogni partita ovviamente, ma come tutti. Dobbiamo andare avanti per prendere i tre punti”.

Lo scorso anno, pur da lontano, il polacco ha seguito i suoi ex compagni, facendo il tifo per loro: “Ho visto le partite dello Spezia dell’anno scorso, volevo che andasse in Serie A e ci credevo. La Serie B è difficilissima e lo sanno tutti, per questo lavoriamo con grande attenzione”.

