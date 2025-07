La magia del Serassi del 1822 per un concerto d’organo all’antica pieve di Marinasco

Una serata di musica presso la Pieve di Santo Stefano di Marinasco quella di mercoledì 20 luglio (dalle 21) con Matteo Venturini (Firenze, 1981), professore di organo al conservatorio di musica “A. Pedrollo” di Vicenza, docente ospite presso l’accademia Organistas de México di Città del Messico, docente presso l’Accademia Internazionale d’Organo “Giuseppe Gherardeschi” di Pistoia e organista titolare della Cattedrale di San Miniato.

Ha conseguito cinque diplomi studiando presso i conservatori di Firenze e Perugia, l’Istituto pontificio di musica sacra di Roma e la Musikhochschule di Friburgo – Germania con i maestri Giovanni Clavorà Braulin (organo e composizione organistica, con lode), Damiano D’Ambrosio (composizione), Luca Scandali (diploma accademico di secondo livello in organo, col massimo dei voti), Theo Flury osb (post-gradum in improvvisazione organistica, con lode) e Klemens Schnorr (diploma di concertista in organo, col massimo dei voti). È vincitore di otto concorsi nazionali ed internazionali di esecuzione organistica, sono copiose e premiate le sue incisioni discografiche e svolge attività concertistica in Europa ed America nei maggiori festival organistici (www.matteoventurini.it).

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com