Tre appuntamenti tra musica e poesia in piazza Querciola a Castelnuovo Magra. Gli incontri, parte del ricchissimo calendario estivo organizzato dal Circolo Arci centro storico con il patrocinio del comune di Castelnuovo Magra, prenderanno il via giovedì 31 alle 21 con i laboratori di musica guidati da Gianni Grondacci che si esibiranno in un concerto gratuito sul palco sotto la torre.

