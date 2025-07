Saltato Cittadini, lo Spezia chiude per il centrale che sostituirà Nicolò Bertola: Andrea Cistana. L’ex capitano del Brescia, svincolato dopo il fallimento delle Rondinelle, ha raggiunto un accordo con lo Spezia proprio in questi minuti. Contratto biennale per il ventottenne, che nei prossimi giorni svolgerà le visite mediche e si unirà alla nuova squadra al ritorno dal ritiro.

L’articolo Lo Spezia in chiusura per Andrea Cistana, che firmerà un biennale proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com