No alla pillola RU486 nei consultori, Baruzzo: “Giunta Bucci lede diritti e indebolisce la sanità”

“Cinquant’anni fa veniva approvata la legge 405 che istituiva i consultori. Una conquista fondamentale per i diritti delle donne e per una sanità pubblica realmente vicina alle persone. Ma oggi, invece di rafforzare questi presìdi, c’è chi – come il presidente Bucci e la destra ligure – prova a smantellarli, passo dopo passo, sotto una coltre di ambiguità”. Lo dichiara la consigliera regionale Carola Baruzzo, intervenendo nel dibattito sull’accesso alla RU486 e il futuro dei consultori in Liguria. La destra ligure, infatti, ha bocciato in Consiglio la richiesta di poter accedere all’interruzione farmacologica di gravidanza anche nei consultori.

“La giunta Bucci – spiega Baruzzo – vuole escludere i consultori dal percorso dell’interruzione volontaria farmacologica di gravidanza, relegandoli a meri centri informativi, senza la possibilità di accompagnare realmente le donne che scelgono di ricorrere alla RU486. Questo significa ridurre uno spazio pubblico di ascolto, cura e prossimità a una funzione burocratica. È un modello pericoloso che, di fatto, toglie diritti e indebolisce la sanità territoriale”.

