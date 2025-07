Palio del Golfo, gare finali sempre più vicine: la pesa delle imbarcazioni si terrà in Piazza Verdi

Il Palio del golfo ha le sue tradizioni e la pesa delle imbarcazioni rappresenta un momento di grande ufficialità per accedere alla disfida remiera. Negli ultimi anni la pesa delle imbarcazioni si è tenuta in più punti della città: Piazza Cavour, i giardini pubblici, Largo Fiorillo. Per l’edizione di quest’anno, associata al centesimo, è stata scelta Piazza Verdi a meno che non ci siano cambiamenti dell’ultimo minuto.

La giornata di sabato due agosto, per la parte relativa alla stazzatura delle imbarcazioni, sarà divisa in due gruppi. Il primo partirà alle 9 e ne fanno parte: Tellaro, Santerenzo, Venere Azzurra, La Spezia Centro, Lerici e Muggiano. Dalle 14 invece toccherà a Porto Venere, Le Grazie, Fossamastra, Cadimare, Fezzano, Marola e Canaletto.

In particolare per indicazione del Comitato delle Borgate, tutte le barche di ogni gruppo raggiungeranno il luogo della stazzatura allo stesso orario e si muoveranno per raggiungere la banchina Revel soltanto quando anche l’ultima borgata del proprio gruppo sarà pronta.

Terminata questa fase, le borgate si ritroveranno in centro per la tradizionale cena in Corso Cavour. L’ultimo giorno di grande attesa prima della grande sfida del Palio del Golfo.

