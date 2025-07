Pallavolo, serie C e D: ecco i gironi liguri. Ecco dove giocheranno le squadre spezzine

Il Comitato regionale Liguria ha ratificato gli organici definitivi per la stagione 2025/2026 per i campionati regionali di Serie C e Serie D maschili e femminili, anche alla luce delle cessioni ed acquisizioni di diritti intervenute e ed ai ripescaggi resi necessari dalle rinunce all’iscrizione di due squadre di serie D maschile.

La serie C femminile avrà 14 partecipanti ed inizierà il 18 ottobre. Sarà così composta: Celle Varazze Volley, Cogovalle, Ligurmar Santa Sabina, AGV Campomorone, Albaro Volley, Tigullio Sport Team, Wonder Volley VGP, Volare Volley, Admo Volley, Villa Levi Golfo di Diana, Pallavolo Futura, Rainbow Volley La Spezia, Quiliano Volley, Volley Colombiera Ameglia Project.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com