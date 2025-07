Partitella con rigori nell’allenamento del pomeriggio dello Spezia. La decide Onofri con una botta

Doppia seduta per lo Spezia di Luca D’Angelo, che dopo l’allenamento di questa mattina ha replicato al pomeriggio. Prima di scendere in campo la squadra ha svolto una ventina di minuti di seduta video, chiusi nella palestra per analizzare quanto accaduto con il Lecce domenica e per prepararsi al meglio alla sfida di domani con il Cittadella, che di fatto chiuderà il ritiro qui a Santa Cristina.

Finiti i video, la squadra è scesa sul prato del Mulin da Coi dove si è proseguito con il lavoro cominciato alla mattina, sviluppando trame offensiva. È l’attacco il grande protagonista di questa seduta, prima con azioni che portassero a tiri senza pressione, poi con la difesa schierata. Presente Edoardo Soleri per quasi tutti gli esercizi, alternato ad Artistico al fianco di Di Serio, mentre dall’altra parte completava la coppia Daniele Verde. Non si è allenato Vanja Vlahovic, che con Ales Mateju si è fermato nella zona dei massaggiatori.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com