Poggi-Carducci pesano sulla bolletta di Sarzana. Tiberi: “C’è stato errore di progettazione”, Ponzanelli: “E’ un modello di efficienza”

Con 9 voti favorevoli e 5 contrari dell’opposizione, il Consiglio comunale di Sarzana nella seduta di ieri ha ratificato una variazione di bilancio da circa 100mila euro legata all’aumento dei costi per la fornitura di energia elettrica generale (esclusa l’illuminazione pubblica). L’intervento si è reso necessario per far fronte agli incrementi tariffari derivanti dalla revisione della convenzione triennale con il Consorzio Energia Liguria ma anche dall’aumento dei consumi legato al nuovo polo scolastico Poggi-Carducci. A spiegare la variazione è stato l’assessore al bilancio Carlo Rampi, il quale ha sottolineato come si sia di fronte a nuove impennate dei prezzi, ed ha evidenziato come per il 2025 l’impegno economico sarà particolarmente rilevante, con una proiezione già coperta anche per il 2026 (+40mila euro), in attesa che entri in funzione l’autoproduzione da fonti rinnovabili nel nuovo plesso scolastico. Tuttavia, è proprio su quest’ultimo punto che si è acceso il dibattito con l’opposizione. Sabina Ambrogetti (Sarzana Protagonista) ha infatti sollevato dubbi sui tempi dei lavori: “A quasi un anno dall’inaugurazione siamo ancora qui a parlare di un impianto non collegato. Se davvero l’aumento dei costi deriva dal mancato allaccio alle fonti rinnovabili, forse i lavori andavano completati prima dell’apertura. Servivano maggiori chiarimenti”. Più diretto Rosolino Vico Ricci (Pd), che ha ricordato un sopralluogo del settembre scorso: “In quell’occasione chiesi se l’impianto fosse pronto a entrare in funzione, oggi scopriamo che non produce nulla. È grave, questa variazione non è secondaria”. La replica è arrivata con fermezza dalla sindaca Cristina Ponzanelli: “È una favola sostenere che quell’edificio consumi più di prima. Quella scuola è un modello per l’efficienza energetica, il recupero delle acque piovane e il riuso dei materiali. È stata finanziata proprio per le sue caratteristiche progettuali. I dati veri arriveranno nel tempo”. A chiarire l’origine tecnica del problema è stato infine il consigliere Matteo Tiberi (Sarzana Protagonista), che ha rivelato un errore progettuale: “Il 27 agosto 2024 Enel ha inviato la documentazione per l’allaccio a media tensione, ma il trasformatore previsto era da 20 kV, non compatibile con la rete ligure che è da 15 kV. La scuola ha aperto il 16 settembre collegata a un impianto di cantiere. Ora il trasformatore è accantonato in un deposito comunale e serviranno mesi per sostituirlo. È stato un errore evidente e non possiamo far finta di nulla”.

