Rapallo: asilo nelle serre, torna a mancare il numero legale

Trascorsa la mezzanotte e un quarto, il Consiglio comunale di Rapallo ha affrontato il tema dell’asilo nel parco Casale. I consiglieri Andrea Rizzi, Salvatore Alongi e Fabio Proietto hanno abbandonato l’aula. L’assessore Filippo Lasinio ha letto una relazione sui lavori. Critiche da Andrea Carannante, che ha sottolineato che in quel momento era l’opposizione a garantire il numero legale, Francesco Angiolani e Andrea Annichiarico. Il presidente del Consiglio Comunale Mentore Campodonico ha quindi lasciato momentaneamente la presidenza a Dorotea Giavina, la più votata tra i presenti, per sedersi tra i banchi della maggioranza ed esporre il suo pensiero. Ha criticato la mancanza del numero legale verificatosi la scorsa settimana. Venendo all’argomento asilo, ha annotato la mancanza dei costi che erano stati chiesti dai sei “dissidenti”; ha avanzato perplessità sui giorni di pioggia che potrebbero ritardare la fine dei lavori. Ha fatto in tempo a dire che con l’arrivo in giunta dell’assessore Mustorgi, in accordo con altri colleghi, sarà possibile riportare il polpo al centro di piazza Pastene. Sembra un attacco all’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio e Forza Italia reagisce. Infatti alle 00.50, con l’uscita dall’aula di Antonella Aonzo e Franco Parodi (come Lasinio di Forza Italia), viene a mancare il numero legale; escono anche i tre membri presenti dell’opposizione. All’una un nuovo appello conferma l’assenza del numero legale e la seduta viene sciolta.

