Rivoluzione ospedali nel Ponente, l’assessore Nicolò: “Il Villa Scassi non verrà depotenziato”

Genova. Via libera in consiglio regionale alla revisione del piano sociosanitario che prevede l’accorpamento di tutte le centrali del 118 in un’unica centrale operativa al posto delle tre inizialmente previste, il ridimensionamento del futuro ospedale di Erzelli e nel contempo il mantenimento del Villa Scassi come pronto soccorso e “ospedale di base” per la media e bassa intensità.

Un piano che desta forti preoccupazioni nella minoranza. Ma fuori dall’aula, a margine di una conferenza stampa, arrivano le rassicurazioni dell’assessore Massimo Nicolò, anzitutto sulla riorganizzazione delle centrali del 118: “Ad oggi ci sono 30 medici dedicati a questo, nella nuova centrale unica operativa ce ne saranno 12 e gli altri medici, ovviamente che sono specializzati nell’emergenza urgenza, continueranno a lavorare a questo scopo, anche implementando il personale medico che opera nei pronto soccorso. Stesso discorso per gli infermieri, mentre sui tecnici i numeri sono un po’ più risicati e dovremo cercare di aggiungere qualche unità. Abbiamo presentato questo piano alle organizzazioni sindacali, ai tecnici, lo abbiamo condiviso con con i comuni e con l’università. Non abbiamo avuto particolari critiche, c’è stato un voto unanime in tutte le riunioni che abbiamo fatto e anche il ministero della Salute ci ha dato il via libera su questi cambiamenti”.

