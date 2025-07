Genova. La scorsa notte, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per una grossa perdita d’acqua in via Laviosa a Pegli. In seguito a degli scavi, una tubazione è stata lesionata, creando una fontana d’acqua alta oltre dieci metri.

I Vigli del Fuoco hanno arginato lo sversamento che stava allagando il portone di un condominio.

