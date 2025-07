Sestri: “Accorpamento Asl4, mozione demagogica contro provvedimento che non esiste”

Da Marco Conti (Fratelli d’Italia) e Diego Pistacchi (Sestriamo/Forza Italia)

“Una mozione sbagliata nella forma e nella sostanza quella che ieri sera è passata con i soli voti del sindaco Solinas, che l’ha presentata non rispettando i regolamenti, e della sua pseudo maggioranza.

Sul tema del presunto accorpamento della Asl4 il sindaco è riuscito a spaccare il consiglio ottenendo incredibilmente un mandato monco che apre seri dubbi sulla compattezza del territorio.

Grave che si sia votato “a priori”, come dichiarato dallo stesso Solinas in aula, contro un provvedimento della Regione che non esiste, di cui proprio per questo non si possono conoscere i contenuti. Un testo demagogico, quello della mozione, scritto unicamente per prendere una netta posizione politica contro Regione Liguria. Il sindaco ha impedito qualsiasi correttivo al testo. Per serietà e rispetto dei cittadini, sarebbe stato opportuno chiedere che la Regione venisse invitata a spiegare pubblicamente se esistano ipotesi di riforma delle Asl, se queste prevedano tagli o implementazioni di servizi ai cittadini sul territorio, o se viceversa l’eventuale piano implichi esclusivamente un cambio di nome sulle targhette senza che nulla cambi per chi ha diritto a una sanità migliore possibile.

Ennesima brutta pagina di ottusità di questa maggioranza che ha votato poi anche a favore di un’altra mozione sul tema presentata dalla sinistra, peraltro addirittura meno demagogica di quella imposta da Solinas.

Al documento del sindaco è stato opposto un fermo no da parte nostra, che ha trovato riscontro anche nella posizione dei colleghi Muzio e Cafferata che da tempo hanno colto il vero volto di questa amministrazione”.

Così Diego Pistacchi (Sestriamo/Forza Italia) e Marco Conti (Fratelli d’Italia) commentano l’approvazione della mozione imposta dal sindaco Solinas con i soli voti della sua maggioranza, senza consentire correttivi.

