Sestri: crisi cardiaca, muore Massimo Campofiorito 58 anni, già arbitro di calcio

E’ morto a Sestri Levante nella sua casa di Santa Vittoria, Massimo Campofiorito, 58 anni. Noto per la sua passione sportiva e già arbitro di calcio professionista. Alle ultime elezioni amministrative era stato candidato con Fratelli d’Italia. In passato era stato operato a Villa Azzurra ed aveva effettuato la riabilitazione all’Istituto cardiovascolare di Ruta. Tutto era tornato alla normalità. Abitava solo e questa mattina i familiari, non riuscendo a contattarlo, hanno lanciato l’allarme.Il medico del 118 si è recato nell’abitazione con i militi della Croce verde; ma l’uomo era già deceduto a causa di una crisi cardiaca.

