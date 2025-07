Tellaro, musica sotto le stelle con “The Lonesome Road-Trio”

Mercoledì 30 luglio, alle 21.30, la suggestiva piazzetta dell’Oratorio di Santa Maria in Selèa a Tellaro ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna “Raccontiamoci”.

Protagonista della serata sarà il trio “The Lonesome Road”, con un concerto che spazierà tra sonorità country, folk e spirituals. Sul palco: Francesco Carpena (voce, chitarra, loopstation), Davide L’Abbate (basso elettrico) e Ilaria Biagini (fisarmonica, flauto, sax soprano).

Un’occasione speciale per vivere la magia della musica in uno dei borghi più affascinanti del Golfo dei Poeti. Ingresso libero.

