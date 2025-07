Tirocini extracurriculari, la giunta Bucci dovrà adeguare l’indennità al costo della vita

Genova. Con 18 voti a favore (maggioranza) e 9 astenuti è stata approvata in consiglio regionale la mozione presentata da Rocco Invernizzi (Fratelli d’Italia), che impegna la giunta a rivedere l’indennità per i tirocini extracurricolari in Liguria adeguandola al costo della vita. Ad oggi l’indennità minima in Liguria ammonta a 500 euro lordi (o 400 in caso di rimborso spese di almeno 100 euro)

È stata respinta invece con voti speculari la mozione sullo stesso tema presentata da Jan Casella (Avs) che impegnava “a rivedere l’attuale risibile indennità del tirocinante prevedendone una consistenza non inferiore all’indice di soglia di povertà assoluta così come elaborata dall’Istat, partendo dai 988 euro previsti per 2023 e riparametrandoli ogni tre anni”.

