Via libera al progetto per il Palazzo del Ghiaccio: diventerà una residenza universitaria da oltre 50 posti

Svolta decisiva per il futuro del Palazzo del Ghiaccio di Via Colombo. Con una determina dirigenziale pubblicata in data odierna, 29 luglio 2025, il Comune della Spezia ha infatti preso atto della conclusione positiva della conferenza dei servizi indetta per valutare il progetto di riconversione della storica struttura in una residenza universitaria. L’operazione, proposta dalla Fondazione Carispezia, e in particolare dalla sezione Fondazione eventi e iniziative social (Feis), porterà alla creazione di oltre 50 posti letto per studenti, rispondendo a una crescente esigenza del polo universitario spezzino.

Il provvedimento arriva al termine di una conferenza dei servizi svolta in forma semplificata e asincrona, che ha raccolto e unificato tutti i pareri necessari. Si tratta di una nuova procedura, avviata formalmente il 16 giugno 2025, che fa seguito a un precedente progetto approvato nel 2022 i cui termini di validità erano però scaduti.

L’approvazione, tuttavia, è subordinata al rispetto di una serie di prescrizioni vincolanti indicate dai vari enti coinvolti.

Tra le condizioni si leggono quelle relative alla tutela architettonica, in base alle quali dovranno essere mantenute le bucature sul prospetto sud-est per preservare l’aspetto originario e le caratteristiche architettoniche dell’edificio.

In fatto di sicurezza e infrastrutture, è richiesto il rispetto di precisi accorgimenti tecnico-costruttivi per la sicurezza idraulica. Prima della fine dei lavori, dovrà essere presentato un piano di emergenza ed evacuazione in caso di allerta meteo, coordinato con la Protezione civile. Ulteriori approfondimenti saranno necessari per la sistemazione delle aree esterne come marciapiedi e parcheggi.

Prescrizioni, queste ultime, che coinvolgeranno anche il fronte della viabilità, in merito al quale il progetto propone di interdire all’uso pubblico un tratto di Via Sprugola per renderlo funzionale alla residenza. Questo aspetto dovrà essere ulteriormente approfondito con gli uffici competenti per definire la gestione della strada, l’equilibrio dei parcheggi e garantire l’accesso alle altre proprietà.

Il comando provinciale dei Vigili del fuoco ha confermato la validità del parere favorevole riguardo alla tematica della prevenzione degli incendi già espresso nel 2022, un passaggio cruciale data la capienza della struttura.

Acam Acque ha dato il proprio nulla osta, ma ha imposto prescrizioni dettagliate per la tutela e l’agibilità delle reti idriche e fognarie esistenti, specificando che tutti gli oneri per eventuali interferenze saranno a carico del proponente.

Ora la Fondazione Carispezia ha un anno di tempo per dare inizio ai lavori, che dovranno essere completati entro tre anni dalla data di avvio. L’intervento non solo permetterà il recupero di un importante edificio cittadino, ma fornirà un contributo essenziale all’offerta di servizi per la popolazione universitaria che ogni anno sceglie i corsi di laurea proposti al Polo Marconi.

L’articolo Caos cantieri, Cimino replica a Crovara: “La prossima volta venga in cantiere con me per rendersi conto della complessità degli interventi” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com