A luglio 7 persone indagate dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori: casi in tutta la provincia

Savona. Un marito colpito con il manico di una scopa, una figlia che perseguita i genitori, una donna aggredita a calci e pugni dal convivente, un ex fidanzato ossessionato, un’aggressione tra ex, un marito violento davanti alla figlia. Non è il riassunto di un film, ma il bilancio (purtroppo parziale) delle denunce raccolte nel mese di luglio dai carabinieri del comando provinciale di Savona.

Nel mese di luglio, infatti, i militari delle stazioni e delle sezioni Radiomobile delle compagnie della provincia hanno condotto numerosi interventi e indagini che hanno portato alla denuncia di più persone per episodi di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e atti persecutori.

Episodi diversi per contesto, età, legame tra le persone coinvolte e gravità, ma accomunati da una costante: il riserbo con cui troppo spesso le vittime convivono con il proprio malessere, convinte che “non si possa o debba fare nulla”. È proprio per infrangere questo silenzio che l’Arma ha deciso di condividere una sintesi delle attività svolte nelle ultime settimane, invitando chi si trovi in situazioni simili a non esitare a rivolgersi alle istituzioni.

