I funzionari dell’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Spezia, congiuntamente ai militari della Guardia di Finanza, hanno sequestrato oltre 620 mila accendini non conformi, per un valore di vendita al pubblico stimato in 200.000 euro.

Il carico è stato individuato nei mesi scorsi durante un controllo sulle importazioni di accendini, accendisigari e bruciatori, provenienti dalla Cina e destinate al mercato italiano.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com