Genova. Trascinato sulla strada per diversi metri da uomo che ha provato a rubargli il borsello. È successo in via Granello, pieno centro città, a un pensionato che intorno alle 18 di martedì stava passeggiando.

A chiamare il 112 è stato un passante che ha assistito a tutta la scena e ha visto lo scippatore scappare a piedi verso via Ippolito d’Aste. Dopo avere soccorso l’anziano, sotto choc e con diverse escoriazioni, ha dato alla polizia la descrizione dell’uomo ed è partita la caccia.

