Calendario Serie B 2025/2026: i percorsi di Sampdoria e Virtus Entella

Sampdoria e Virtus Entella scoprono le loro tappe nella Serie B 2025/2026. Il campionato prenderà il via venerdì 22 agosto con il primo anticipo. Ci saranno cinque turni infrasettimanali (30 settembre, 28 ottobre, 10 febbraio, 3 e 17 marzo) e quattro soste per le nazionali (6 settembre, 11 ottobre, 15 novembre e 28 marzo). La pausa invernale sarà tra il 27 dicembre e il 9 gennaio. Anche quest’anno ci sarà il calendario asimmetrico: girone di ritorno diverso dall’andata. In Serie A andranno le prime due classificate più la vincente dei playoff. I posti playoff sono dal 2^ all’8^ posto. Retrocederanno in Serie C le ultime tre classificate più la perdente del playout tra 16^ e 17^. Liguria ed Emilia Romagna con tre squadre sono le regioni più rappresentate. Il campionato coinvolge 12 regioni su 20.

IL CALENDARIO DI SAMPDORIA E VIRTUS ENTELLA

